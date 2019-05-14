السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. Advertisements وقال الملك «تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق». كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، أرجو لكم دوام الصحة والسلامة.



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كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تعزي الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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