أمن طرق نجران تقدم مساعدات إنسانية خلال رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تباشر القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران مهامها الأمنية والمرورية، لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية من خلال تطبيق خططها الخاصة بتلك المهام طيلة أيام السنة وفي مواسم الحج والعمرة وفي المناسبات الوطنية والإجازات والأعياد على الطرق الخارجية التي تربط المنطقة بالمناطق الأخرى أو بين المحافظات التابعة لها.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله القحطاني أن دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، لتطبيق مفهوم الأمن الشامل ضمن مهامها التي من أبرزها تحقيق الأمن والطمأنينة لمستخدمي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تسيير الدوريات ونقاط التهدئة وتكثيفها، والتأكد من التزام مرتادي الطرق والمسافرين بتعليمات السلامة وأنظمة المرور، ورفع مستوى الجاهزية بمراكز العمليات والدوريات الميدانية، لاسيما خلال هذه الأيام ومع بداية الإجازة الصيفية التي تصادف حلول رمضان لمواكبة كثافة السير المتوقعة على الطرق الخارجية، وبالذات المعتمرين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي من الأشقاء اليمنيين، لتسهيل وصولهم للبقاع المقدسة.