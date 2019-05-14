79 سربا من الجراد الصحراوي تغزو المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حالة هي الأولى من نوعها منذ 20 عاما، تعاملت المملكة مع 79 سرب جراد مهاجر من دول أفريقيا وجمهورية اليمن، منذ يناير حتى الآن، وذلك بحسب مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة محمد الشمراني.

Advertisements

وأكد الشمراني لـ «مكة» أن سبب هذا العدد الهائل من أسراب الجراد هو زيادة الأمطار على الشريط الساحلي، من الليث جنوبا حتى أملج شمالا والمناطق الداخلية مما أوجد بيئة مناسبة لتكاثر الجراد، مبينا أن المكافحة جارية في ست مناطق حاليا، هي المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، مضيفا أن لدى المركز حاليا ثلاث طائرات تكافح في ثلاث مناطق (القصيم والشرقية وحائل).

وأبان بأن ما شوهد أمس الأول في ينبع النخل عبارة عن جراد نطاط محلي لا يؤثر على المحاصيل، ويظهر بكثافة حول مصابيح الإنارة، وليس الجراد الصحراوي الذي يعتبر آفة خطرة على الاقتصاد الزراعي، وتم التعامل معه في حينه من قبل مكتب الوزارة بمحافظة ينبع وكذلك من قبل البلدية.

وقال الشمراني «إننا الآن في الموسم الربيعي لتكاثر الجراد، وسينتهي في غضون شهرين مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة مما سيوقف هجرة الأسراب»، لافتا إلى عدم وجود تأثير على المحاصيل حتى الآن في ظل جهود المكافحة الجارية حاليا، كما لا يتوقع انتقال الجراد لمناطق جديدة، محذرا من أكله خوفا من تلوثه بالمبيدات.