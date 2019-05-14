«فنون الطائف» تعلن عن البرنامج التدريبي الرمضاني للفنون التشكيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الفنون التشكيلية، والتي ستقيمها خلال رمضان المبارك، ويقدمها عدد من الفنانين البارزين في الوسط الفني.

من جهته بين مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي أن البرنامج التدريبي يتضمن ورشة عمل «أسس التجريد وتقنية اللون» يقدمها الفنان التشكيلي عوض أبوصلاح تبدأ في 13 رمضان لمدة أربعة أيام بواقع ساعتين يوميا، وورشة عمل «الخزف وصناعة القوالب» يقدمها الفنان نبيل طاهر التي ستبدأ في 14 رمضان لمدة أربعة أيام بواقع ساعتين يوميا، كما ستبدأ ورشة عمل «الخط العربي» في 15 رمضان لمدة أربعة أيام بواقع ساعتين يوميا يقدمها الخطاط ماجد الشنقيطي، كما يتضمن البرنامج ورشة عمل للأطفال تحت عنوان «براعم الفن» تبدأ في 14 رمضان لمدة 6 أيام بواقع ساعتين يوميا، وهي عبارة عن ورشة عمل تفاعلية بين الأطفال الموهوبين في مجال الرسم والفنون التشكيلية.