السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة رئيس وأعضاء المجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكدا ضرورة أن يكون لهم دورهم الفاعل في تحفيز الاستثمارات، وتوفير البيئة الجاذبة، ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جدة وسكانها.
كما استمع إلى نبذة عن خطط غرفة جدة المستقبلية قدمها رئيس مجلس إدارتها محمد ناغي.
كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان رئيس وأعضاء المجلس الجديد لغرفة جدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، منوها في الوقت نفسه إلى ضرورة توفير بيئة خصبة للاستثمار تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة شرحا عن ملامح الخطة المستقبلية للغرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة ونائبه لرئيس وأعضاء غرفة جدة:حفزوا ووفروا بيئة خصبة للاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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