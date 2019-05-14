تدشين بوابة التبرع الالكترونية والنسخة المحدثة لموقع مركز الملك سلمان للإغاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بوابة التبرع الالكترونية والنسخة الجديدة لموقع المركز على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، بالتزامن مع مرور 4 أعوام على إنشاء المركز، وذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامه مركز الملك سلمان للإغاثة بحضور قادة الرأي والمفكرين والكتاب وممثلي أجهزة الإعلام في فندق كروان بلازا بالرياض أمس.

وأعرب الدكتور الربيعة في كلمة له بهذه المناسبة عن سروره باللقاء السنوي في شهر رمضان المبارك الذي هو لقاء محبة وإخاء، نراجع فيه مسيرتنا ونتذكر ما قمتم بإنجازه بكل كفاءة وجدارة.

وقال الدكتور الربيعة: لعل أصدق ما أستطيع أن أعبر به عن رسالة هذا المركز في هذه المناسبة ما يمكن أن أقتبسه من كلمة خادم الحرمين الشريفين في حفل إنشاء المركز، حيث ارتأى فيه «أن يكون هذا المركز مركزا دوليا رائدا للعمل الإنساني، وأن ينقل قيمنا الإسلامية السمحة إلى العالم».

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وأشار الربيعة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة استطاع أن ينفذ خلال السنوات الأربع الماضية 1007 مشاريع إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 3.281 مليارات دولار أمريكي، استفادت منها 44 دولة بالشراكة مع 142 شريكا أمميا ودوليا وإقليميا، وأن ينفذ العديد من المبادرات التي أصبحت أنموذجا عالميا تستفيد منها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتابع أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنشأ العديد من المنصات السعودية المهمة، مثل المنصة السعودية للمساعدات الإنسانية، ومنصة التطوع، ومنصة الزائرين (اللاجئون).

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن ما وصل إليه المركز من إنجازات، وما ينفذه من مبادرات إغاثية وإنسانية كبيرة يبرهن على مدى حرص المملكة على أن تكون دولة فاعلة في المجتمع الدولي بما يضمن ريادتها في ميدان العمل الإنساني وفق تطلعات القيادة، وبسواعد المخلصين من أبنائها وبناتها.

وأوضح مدير إدارة الموارد والاستثمار الدكتور سامر الجطيلي أن منصة التبرع الالكتروني للبرامج الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم توفر الفرصة لتقديم التبرعات الكترونيا باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الالكتروني.

وأضاف الجطيلي أن البوابة تمنح المتبرعين فرصة إنشاء حساب شخصي يوفر للمتبرع فرصة الوقوف على البرامج التي قام بدعمها، إضافة إلى ذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها حيث تعد هذه البوابة الالكترونية الرسمية الوحيدة التي توفر لمستخدميها فرصة التبرع لبرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علاوة على أن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات.