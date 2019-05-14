، دعم ولي العهد .. إنقاذ لـ"تاريخية جدة" وحفاظ على تراث الـ 500 عام ،

محمد بن مسعود - الدمام - ما يعكس اهتمامه بالثقافة والتاريخ وأنها أحد مستهدفات رؤية 2030م

جاء توجيه سمو ولي العهد بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال، مساهمة من سموه في مساندة المشروعات التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.

ويأتي هذا الدعم من ولي العهد، للحفاظ على مباني جدة التاريخية وإحيائها وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وذلك ضمن مشروع شامل لإنقاذ المواقع ذات القيمة الثقافية من أي مهددات قد تؤدي إلى زوالها.

ولعل اللافت في التوجيه أن تنفيذ الترميم سيكون وفق تراث جدة العمراني المميز ما يؤكد عناية القيادة بالإبقاء على الشواهد الدالة على العمق الحضاري للمملكة، فوجود معالم حضارية تحملها بيوت "جدة التاريخية" يزيد عمرها على 500 عام يؤكد عراقة المدينة وتجذرها في أعماق التاريخ، والرغبة الصادقة من القيادة الرشيدة للحفاظ على هذا التاريخ.

هذا الدعم غير المستغرب لترميم جدة التاريخية يعكس اهتمام سموه بالثقافة والتاريخ وأنها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والتي تسعى إلى الرقي بوطننا الغالي والحفاظ على جميع مكتسباته.