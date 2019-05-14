، "الخدمة المدنية": توقف الاستعانة بـ"التعاقد" لأداء مهام "الوظائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهام الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

والمادة الـ26 تتعلق بشغل الوظائف عبر طرق عدة، منها الطريقة التي طلبت الوزارة التريث في تطبيقها، وتتمثل في التعاقد لشغل مهام الوظائف.

وجاء تعميم الوزارة الذي اشتمل على إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة مع بدء العد التنازلي لبدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، التي يبدأ العمل بها يوم الخميس القادم.