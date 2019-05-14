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محمد بن مسعود - الدمام - طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهام الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
والمادة الـ26 تتعلق بشغل الوظائف عبر طرق عدة، منها الطريقة التي طلبت الوزارة التريث في تطبيقها، وتتمثل في التعاقد لشغل مهام الوظائف.
وجاء تعميم الوزارة الذي اشتمل على إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة مع بدء العد التنازلي لبدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، التي يبدأ العمل بها يوم الخميس القادم.
"الخدمة المدنية": توقف الاستعانة بـ"التعاقد" لأداء مهام "الوظائف"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-14
طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهام الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
والمادة الـ26 تتعلق بشغل الوظائف عبر طرق عدة، منها الطريقة التي طلبت الوزارة التريث في تطبيقها، وتتمثل في التعاقد لشغل مهام الوظائف.
وجاء تعميم الوزارة الذي اشتمل على إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة مع بدء العد التنازلي لبدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، التي يبدأ العمل بها يوم الخميس القادم.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
12:00 AM
طلبت وزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة الـ(26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهام الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
والمادة الـ26 تتعلق بشغل الوظائف عبر طرق عدة، منها الطريقة التي طلبت الوزارة التريث في تطبيقها، وتتمثل في التعاقد لشغل مهام الوظائف.
وجاء تعميم الوزارة الذي اشتمل على إجراء تعديلات على بعض مواد اللائحة مع بدء العد التنازلي لبدء العمل باللائحة التنفيذية للموارد البشرية للخدمة المدنية، التي يبدأ العمل بها يوم الخميس القادم.
، "الخدمة المدنية": توقف الاستعانة بـ"التعاقد" لأداء مهام "الوظائف" ،
المصدر : الخليج 365
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