محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مفتي رومانيا وسفراء الدول العربية والإسلامية أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان اليوم حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهـر رمضان المبارك، وذلك بفندق الماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست. حضر حفل الإفطار مفتي جمهورية رومانيا، والنائب البطريكي المطران يرونيم سينايتول، وعدد من المسؤولين الرومانيين، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية، والطلبة السعوديون ومنسوبو السفارة. سفير خادم الحرمين في بوخارست يقيم حفل الإفطار السنوي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-13 أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان اليوم حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهـر رمضان المبارك، وذلك بفندق الماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست. حضر حفل الإفطار مفتي جمهورية رومانيا، والنائب البطريكي المطران يرونيم سينايتول، وعدد من المسؤولين الرومانيين، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية، والطلبة السعوديون ومنسوبو السفارة. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 11:55 PM اخر تعديل 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 12:14 AM بحضور مفتي رومانيا وسفراء الدول العربية والإسلامية بحضور مفتي رومانيا وسفراء الدول العربية والإسلامية أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان اليوم حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهـر رمضان المبارك، وذلك بفندق الماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست. حضر حفل الإفطار مفتي جمهورية رومانيا، والنائب البطريكي المطران يرونيم سينايتول، وعدد من المسؤولين الرومانيين، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية، والطلبة السعوديون ومنسوبو السفارة. ، سفير خادم الحرمين في بوخارست يقيم حفل الإفطار السنوي ،

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