انت الان تتابع تفاصيل خبر العودة: والدي حذر الشباب من الصراعات والحكومة السعودية شجعتهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 11:53 مساءً - قال عبد الله العودة نجل الداعية السعودية المعتقل في سجون السلطات في المملكة سلمان العودة، إن والده لم يكن داعية عنف في كل مراحله التي تصدر فيها الرأي العام.

وأوضح نجل العودة أن والده "كان دائماً ما يحذر من الذهاب إلى مناطق الصراع، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السعودية تشجع الشباب على ذلك".

وأضاف في برنامج "الخلية" مع الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز، الذي يبثه في مواقع التواصل الاجتماعي، أن والده "من أكثر الشخصيات التي كانت تنصح الشباب بعدم الذهاب إلى مناطق الصراع أو ما يسمى "الجهاد" في أفغانستان والشيشان والعراق سابقا وسوريا حالياً، في أوقات كانت فيها الحكومة السعودية بإعلامها ورموزها الدينية تحث الشباب على الذهاب إلى تلك الأماكن خاصة في أفغانستان إبان الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، وتقدم لهم التسهيلات".

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وأوضح العودة أنه بعد 2001 – العام الذي وقعت فيه هجمات 11 سبتمبر في أميركا-، صار والده من أشد المعارضين للتغيير بالعنف وللإرهاب في كل مكان في العالم، مضيفاً "لكن الدولة تلصق مشاكلها بأكثر الشخصيات شعبية حتى تتبرأ هي من تلك المشاكل".

وأشار نجل العودة إلى أن وضع والده الصحي مستقر نسبياً، وقد تأجلت محاكمته نحو شهرين، ولا تزال المطالبة بقتله تعزيراً قائمة.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت العودة في 10 سبتمبر من العام 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت عدداً من العلماء والكتّاب، وطالبت النيابة العامة السعودية القضاء بإعدامه (القتل تعزيراً)، الأربعاء (6 مارس 2019).

كما وُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقاً.