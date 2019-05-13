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انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل جندي سعودي في اشتباكات على الحدود مع اليمن والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 11:53 مساءً - أعلنت السعودية، أمس الإثنين، مقتل جندي أثناء أداء عمله على الحدود الجنوبية للبلاد المحاذية لليمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، تعازي الملك سلمان بن عبد العزيز لـ"أسرة جندي أول علي بن عبد الله الزهراني".
وقالت الوكالة إن الزهراني، قتل بمنطقة جازان خلال أداء عمله بالحد الجنوبي"، في إشارة إلى المعارك مع جماعة الحوثيين المسلحة باليمن.
ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ظروف وتوقيت مقتله.
وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات دموية بالنسبة للقوات السعودية.
ويخوض الحوثيون، بشكل متكرر، اشتباكات مع قوات الجيش السعودي على حدود المملكة، وينفذون توغلات برية، تنتج عنها خسائر في صفوف القوات السعودية.
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
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