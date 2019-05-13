السعودية | طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في حجة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:26 صباحًا, 14 مايو 2019 م المناطق - واس استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات استهدفت تجمعات المليشيا الحوثية الانقلابية التابعة لإيران غربي منطقة بني حسن بمديرية عبس، فيما استهدفت أخرى مخزن أسلحة، شرقي مديرية مستبأ غرب المحافظة.

وأسفرت تلك الضربات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية وإعطاب عربة مدرعة، وعيار 23 مضاد طيران، في عبس، إضافة إلى تدمير كامل لمخزن الأسلحة في مستبأ، والذي دوت منه انفجارات متتالية هزت أرجاء المنطقة.

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