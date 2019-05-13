لقطات من مشاركة الشيخ السديس في تطييب الحجر الأسود وغسله

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في أعمال تطييب الحجر الأسود والملتزم وتطييب رجال الأمن وقاصدي المسجد الحرام، كما شارك في غسيل الحِجر، مؤكدًا حرص الدولة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديه، وبذل أقصى الجهود وتسخير كافة الإمكانات مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يأتي هذا انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتوجيهاتهم السديدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن تسهيلًا وتيسيرًا كي يؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية خاشعة.

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وحث الشيخ السديس إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام ووحدة الطيب والبخور على العمل الدؤوب والمبادرة بتطييب الحجر والملتزم وضيوف الرحمن، تأهيلًا وإعدادًا لهم كي يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

وبين ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والاختراعات المفيدة وجلبها لتأدية أعمال التطييب والتطهير في المسجد الحرام، وتطوير العاملين والعاملات وتأهيلهم لأداء هذه المهام الجليلة، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت العتيق فقال عز من قائل: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فكفى بنا شرفًا أن نمتثل نهج الأنبياء وأن نسير على سننهم.

وأشاد الشيخ السديس بالمبادرات المنبثقة من خطة الرئاسة التشغيلية التي تعمل على تطييب المسجد الحرام عدة مرات في اليوم والليلة.