اعتماد برنامج استهداف للحصول على الماجستير من أفضل الجامعات العالمية

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

اعتمدت وزارة التعليم اعتبارًا من العام الدراسي 1441/1440هـ برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف”، الذي يؤهل المرشحين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية، وذلك في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.

ويأتي استحداث البرنامج ترجمة لتوجهات الوزارة نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاع التعليم العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من أهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية ” بنين – بنات” في بعض التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن 120مقعدًا للابتعاث بواقع 60 مقعدًا للمعلمين و60 مقعدًا للمعلمات، وذلك في 10 دول، تشمل أمريكا (25 مقعدًا) وأستراليا (15 مقعدًا) وبريطانيا (15 مقعدًا) والصين (15 مقعدًا) واليابان (10 مقاعد) وكوريا الجنوبية (10 مقاعد) وسنغافورة (10 مقاعد) وهونج كونج (10 مقاعد) وفنلندا (5 مقاعد) ونيوزيلندا (5 مقاعد).

وحددت وزارة التعليم عددًا من الضوابط للالتحاق بالبرنامج تتضمن ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية، سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة، وأن يكون المرشح من مواليد 1 / 1 / 1410هـ وما بعدها، وأن يكون حاصلًا على معدل تراكمي (من 4 إلى 5) أو (من 3 إلى 4) أو (من 85 إلى 100 ) في مؤهل البكالوريوس، علمًا أن المفاضلة ستكون وفقًا للمعدل الأعلى.

كما اشترطت الوزارة للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح بالبرنامج حاصلًا على 80% في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين)، وأن يكون حاصلًا على درجة (4) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS)، على ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو يكون طرفًا في قضية قائمة.

كذلك شملت الضوابط اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدنى (90) نقطة، وألا يكون المرشح سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس، علمًا أن القبول الجامعي سيكون وفق التخصصات المحددة، على أن يتقيد المرشح بالدراسة في نفس التخصص المرشح له، كما يلتزم بالدراسة في نفس الدولة والجامعة المرشح لها.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة رفع المرشح لسيرته الذاتية، متضمنة ما يتميز به وإنتاجه العلمي، مشددة على ضرورة رفع أسماء المرشحين للإيفاد عن طريق برنامج راسل في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 17 شوال 1440هـ .

وأشارت الوزارة إلى عدد من المزايا التي سيحصل عليها الملتحقون بالبرنامج، والتي تتمثل في توفير القبول الجامعي لهم من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وابتعاثه إلى أفضل الجامعات العالمية، والالتحاق ببرنامج مكثف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل السفر.