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توظيف 25 ألف مواطن بالربع الأول من 2019 في قطاع المقاولات

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2019-05-13

توظيف 25 ألف مواطن بالربع الأول من 2019 في قطاع المقاولات

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توظيف 25 ألف مواطن في الربع الأول من عام 2019 في قطاع المقاولات.

وكانت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة توطين القطاع العقاري وقطاع المقاولات؛ بهدف توفير 80 ألف وظيفة حتى 2020، ضمن مبادرات التوطين القطاعي، وبالشراكة مع 5 جهات.





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