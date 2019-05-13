17 درسًا يوميًّا في أروقة المسجد النبوي خلال شهر رمضان

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي تقديم برامجها التوجيهية والإرشادية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال حلقات الدروس اليومية في أروقة المسجد النبوي على فترات مختلفة، التي تحظى بأعداد كبيرة من الزائرين وطلبة العلم، حيث تصل إلى ما يقارب 17 درسًا خلال اليوم الواحد، يقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد عبدالله بن حطاب الحنيني أن الإدارة بجميع وحداتها تعمل على متابعة الأعمال الموكلة، لها وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها لزائري المسجد النبوي، التي تتزامن مع موسم الطاعات الذي يستشعر فيه المسلمون فضل هذا الشهر بالاستباق إلى الخير واغتنامه والتزام المساجد، حيث قامت وحدة شؤون التدريس بإعداد جداول الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية وتجهيز المواقع المخصصة لها الموزعة في أروقة المسجد النبوي.



وبين أن الإدارة ممثلة بقسم التوعية والإرشاد أسهمت بتوعية الزائرين وتوجيههم عبر خدماتها التي تقدمها لهم وذلك بتوفير الكتيبات التوعوية والمطويات الإرشادية وتوزيعها على الزائرين عبر الغرف المخصصة لها في عدة مواقع داخل وخارج المسجد النبوي لتسهيل وصول الزائرين إليها بكل يسر وسهولة، حيث يتم توزيع ما يقارب من (١٢٨٦٣) من الكتب والمجلدات والحقائب والمطويات خلال اليوم الواحد على فترات مختلفة، وكذلك يتم توزيع الكتب والمجلدات الخاصة بالأئمة والخطباء في مكتب التوعية في الجهة الغربية باب (١٢)، وأيضًا توزيع الكتيبات إلكترونيًا وبعدة لغات من خلال الشاشات الإلكترونية الذكية الموزعة في عدة مواقع ويبلغ عددها (٤) شاشات، يستطيع الزائر من خلالها نسخ الكتيبات عبر رمز (QR) على هاتف الزائر.

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وأفاد الحنيني أن إدارة التوجيه والإرشاد قامت بتوفير عدد من المرشدين للإجابة عن أسئلة الزائرين، وتوجيههم عبر الاتصال من الهواتف الموزعة في مداخل المسجد النبوي ويجيب عليها عدد من المشايخ المعتمدين، وكذلك تم استقطاب عدد من المترجمين لترجمة استفسارات الناطقين بغير العربية وعددهم (٢٠) مرشدًا.

وأبان أن وحدة المحتوى تقوم باعتماد وإعداد عدة محتويات لموسم شهر رمضان المبارك، لنشرها عبر وسائل التواصل ومنها الرسائل النصية والشاشات الإلكترونية الموزعة بأجزاء متفرقة من المسجد النبوي وساحاته وجميع المرافق والمواقف، عبر أكثر من (١٤٢) شاشة لتوعية وتوجيه قاصدي المسجد النبوي.



وأشار مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي الحرمين الشريفين والمستمدة من توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتوفير الإمكانات كافة، والعمل على راحة الزائرين والمعتمرين.