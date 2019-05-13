شكرا لقرائتكم كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440هـ. Advertisements شروط التسجيل لحملة الثانوية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون حاصلًا على شهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية- نظام مقررات مسار العلوم طبيعية) ومن خريجي هذا العام 1440هـ (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجـو الأعوام السابقة.

ألا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) عامًا ولا يزيد على (22) عامًا.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه؛ بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم- 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم- 95 كجم).

ألا يقل المعدل التراكمي العام عن (80 %) لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات مسار العلوم طبيعية.

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 60.

أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن 60.

أن يكون قد أدى اختبار الكفايات اللغة الإنجليزية.

أن يكون غير متزوج بأجنبية.

أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) واختبار اللياقة البدنية.

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية، ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

سوف يتم الاستبعاد نهائيًّا لأي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة. تعليمات التسجيل لحملة الثانوية: يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى.

لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة).

يرجى تجهيز صورة من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية (بحيث تكون صيغة الصورة من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الـ800 كيلو بايت).

التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة.

كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية.

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).

سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب”. ولمعرفة شروط القبول والتسجيل يرجى الاطلاع على الرابط هنا









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