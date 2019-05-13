إقبال كثيف لفعاليات فوانيس باحتنا الرمضاني وردود أفعال إيجابية للزوار

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة

تحدث رئيس مجلس شباب منطقة الباحة، الدكتور زياد الزايدي، عن فعاليات فوانيس باحتنا الرمضاني، وقال: إن الفعالية تعد إحدى المبادرات الهادفة المقدمة من أعضاء المجلس المُتطلع من خلالها تلبية حاجات الأهالي الترفيهية والثقافية بمختلف الفئات العمرية من خلال تهيئة المكان الملائم لذلك وتوفير الأنشطة المناسبة التي تتيح لهم الترويح عن أنفسهم وفرصة للشباب لتقديم مبادراتهم ومشاريعهم والمشاركة معهم.

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن ردود فعل الناس لا توصف، ومنها امرأة كبيرة في السن تحدثت عن فرحتها بما رأت من مجلس شباب المنطقة وهذه الحيوية والنشاط وانبهرت بمبادرات المجلس وأفكار الشباب الجديدة والمتنوعة.

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وفي ذات السياق، عبر الدكتور الشاعر عبدالواحد الزهراني عن سروره بما رأى من الحضور البهي والمودة والحشمة والأصالة ضمن هذه الفعالية.

من جهة أخرى، أثنى الدكتور عقيل أحمد ثابت من جامعة الباحة على إعادة الحياة والحيوية في قلب الباحة ووسط سوق الباحة القديم الذي كان شبه ميت، ولكن بفضل مجهود رائع وجبار من قبل مجلس شباب الباحة وتقديمهم لمهرجان فوانيس باحتنا الأكثر من رائع أصبحت الحياة في قلب الباحة غير ما سبق.

وقدم شكره الخاص لنائب مجلس شباب الباحة الدكتور عبدالعزيز حنش الزهراني، مؤكدًا وجوب الوقوف مع هؤلاء الشباب الرائعين الذين يعملون بصمت من أجل الباحة.