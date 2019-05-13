هل بيع السلع المغشوشة تسقط عقوبتها بتنازل المتضرر عن حقه؟

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن بيع السجاد المغشوش أو غيره من السلع لا تسقط عقوبته بتنازل المتضرر عن حقه الخاص.

وأوضح الحسين أن هناك حقًّا عامًّا نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري يصل لـ3 سنوات سجن ومليون ريال غرامة مع التشهير وغيرها من العقوبات.