التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الاثنين: إن ميليشيا الحوثي تحاول استغلال اتفاق ستوكهولم لتخزين الأسلحة في الحديدة، مشددًا على أن التحالف يعتمد الصبر التكتيكي ويدعم جهود الأمم المتحدة.
وأضاف أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا، كما يواصل تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.