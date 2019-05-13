2019-05-13

التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة.

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وقال المالكي في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الاثنين: إن ميليشيا الحوثي تحاول استغلال اتفاق ستوكهولم لتخزين الأسلحة في الحديدة، مشددًا على أن التحالف يعتمد الصبر التكتيكي ويدعم جهود الأمم المتحدة.

وأضاف أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرًا وبرًّا وجوًّا، كما يواصل تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية في اليمن.