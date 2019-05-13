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تحويل الحركة المرورية على طريق الهجرة المتجه إلى مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع فرع وزارة النقل بالمنطقة، عن تحويل الحركة المرورية على طريق الهجرة المتجه إلى مكة المكرمة قبل تقاطعه مع طريق الملك خالد.
وأوضح المرور أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال تنفيذ أعمال التقاطع وإنشاء جسر على الطريق، ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 9/ 1440 ولمدة أسبوع.
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