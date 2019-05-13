الان تتابع كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 11:46 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 تعرف على الشروط الخليج 365-متابعات أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني،اليوم، عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440هـ

و لمعرفة شروط القبول والتسجيل الإطلاع على الرابط.

https://www.kkmar.gov.sa/

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