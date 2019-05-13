الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية الوطنية فقط : رابط موقع نظام نور المركزي لنتائج الطلاب...

الاستعلام عن نتائج طلاب الابتدائي 1440 والتعرف على جميع نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال موقع نظام نور، الفصل الدراسي الثاني والتي توشك على الظهور، وبهذا يرتفع البحث عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب، وبهذا يتابع الطلاب وأولياء الأمور كذلك بالدخول المتكرر عليه في الأيام القليلة الماضية للتعرف على نتائج المرحلة الابتدائية.

يتخصص موقع نور للنتائج في الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية أيضا، وذلك باستخدام رقم السجل المدني والهوية، حيث يضمن الموقع خصوصية المعلومات الخاصة بكل طالب وأيضا السهولة واليسر في البحث عن المعلومات، ويأتي في إطار تعظيم الفائدة من التقدم التكنولوجي واستخدام الطرق الحديثة بالمملكة بالسنوات الماضية.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب

تسجيل نظام نور 1440 بالهوية

قامت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة باستحداث نظام نور للتسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد والبحث عن نتائج الاختبارات الشهرية وأيضا نتائج امتحانات منتصف وآخر العام، وقامت وزارة التربية والتعليم السعودية بشرح طريقة التسجيل الإلكتروني للطلاب والبحث عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة برقم الهوية الوطنية فقط للتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور بالمملكة العربية السعودية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

اتبع الخطوات التالية لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور بالسجل المدني :

الدخول إلي نظام نور الموقع الرسمي لتبدأ خطواتك.

الدخول ليس للصفحة الرئيسية علي النظام بل إلى صفحة إدخال رقم السجل المدني وهي صفحة جانبية.

الحصول علي رابط هذه الصفحة في نهاية التقرير هذا, وهي نادرة للغاية الوصول إليها وهي طريقة بديلة قي حال فقدان البيانات الأخري.

بعد الدخول إلي الصفحة يلزمك إدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

إدخال كود التحقيق الذي سيظهر أسفل خانة السجل وهو عبارة عن صورة يظهر عليها أرقام يجب إدخالها تماماً كما تظهر لك.

قم بالنقر علي زر بحث عن النتائج ليبدأ النظام بشكل آلي البحث عن إشعار الدرجات وشهادتك.

في حال كانت النتائج قد ظهرت ستجد أنة تم الانتقال بك إلي صفحة أخري ستجد فيها جدول بالنتائج.

ستجد أن هناك درجات تظهر أمام كل مادة من المواد التي قمت بدراستها بناء علي المرحلة التي تدرس بها.

تطبيق تلك الخطوات بالشكل الصحيح يضمن لك أن تكون من الأوائل الذين يتمكنون من الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بهم, ولأننا بالفعل نستهدف ذلك كان من الضروري أن نشكل تغطية حصرية ومساعدة مستمرة لا تنقطع علي مدار العام من أجل خدمة الجميع.

تسجيل نظام نور بالهوية 1440

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