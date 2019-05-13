رابط نظام نور للتسجيل لنتائج الطلاب بالهوية 1440 : نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية 1440 رابط مباشر...

رابط نظام نور للتسجيل والنتائج 1440 بالهوية فقد تم إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالمرحلة الابتدائية بجميع الصفوف المتوسطة والمرحلة الثانوية، ومن خلال موقع نظام نور تظهر عليه نتائج المرحلة المتوسطة لامتحانات العام، وذلك في العام الدراسي الحالي 1439-1440، حيث يبحث الطلاب الآن عن رابط نظام نور للتسجيل والنتائج 1440 بالهوية وموقع نور التعليمي الرسمي للتعرف على آخر أخبار النتائج.

فيديو يوضح إنشاء مستخدم جديد

رابط نظام نور للتسجيل والنتائج 1440 بالهوية

هو رابط موقع نور التعليمي والذي قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باستحداثه في السنوات الأخيرة للعديد من الاستعمالات، حيث يمكن من خلاله تسجيل الطلاب الوافدين للمدارس بسهولة، والتعرف على نتائج الاختبارات الشهرية للطالب ونتائج منتصف ونهاية العام، وقام بعرض نتائج المرحلة الابتدائية، ونتائج المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ويتعرف الطالب على النتائج باستخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ورقم السجل المدني، الخاص بكل طالب.

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني

تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ويمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، (لاستلام بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة)

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الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية

يمكن للطالب وأولياء الأمور التعرف على نتائج الاختبارات الشهرية والنتائج النهائية للمراحل الدراسية المختلفة، بالمستويات التعليمية المتنوعة، من خلال بوابة واحدة، تيسر على الطالب وولي الأمر التعرف على النتائج وتضمن أيضا سريتها.

كما يتمكن للطلاب الجدد الذين يتطلع أولياء أمورهم لإلحاقهم بالمدارس أن يسجلوا رغبات الالتحاق أيضا على النظام نور، حيث كان الهدف الأساسي من إنشاءه هو تخفيفا من المملكة على الطالب وولي الأمر من الدخول للتعرف على النتائج الشهرية للطالب بجميع المراحل، وكذلك تسهيل عملية التسجيل، وضمان الخصوصية.

من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

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