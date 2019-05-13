شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الطائف» تصدر بياناً حول فيديو «مركبات الأسماك» بجوار «الصرف الصحي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

كشفت أمانة محافظة الطائف وقوف عدد من المختصين على أحد المواقع، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصور سيارات نقل محملة ببرادات تحتوي على أسماك بجوار بركة للصرف الصحي شمال الطائف.

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وأوضحت الأمانة أنه تم الوقوف من قبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، ولم يتم رصد أي سيارات متوقفة أو أشخاص يمارسون صيد السمك بالموقع، كما تم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة السيارات المحملة بشحنات السمك.

وبينت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على أسواق السمك والمأكولات البحرية والمطاعم في الطائف، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.