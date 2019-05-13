شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: الملك سلمان قام بأعمال خير لا يستطيعها أحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، أنه لا أحد يستطيع عمل ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق أعمال الخير والبر داخل وخارج المملكة منذ أن كان أميراً للرياض.

وأشار الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية والتخصصية بالمنطقة الذي عقد أمس (الإثنين)، إلى أن الأمير محمد بن سلمان منذ تولى ولاية العهد بدأ بالعمل الخيري بشكل ملفت ومهم وهناك فروع وأدوات تعمل ضمن نطاق العمل الخيري بتوجيه واشرف شخصي منه ووصلت لكل مكان لكافة انحاء المملكة.

ونوه أمير تبوك بأن ما يقدم من قبل الدولة وبكل فخر واعتزاز وصدق من الاعمال الخيرية لا يوجد له مثيل في العالم بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة عندما وضعت نظام الجمعيات الخيرية منذ وقت سابق بدأت في تلك المرحلة اللبنة الأساسية في تطوير الجمعيات ومساعدتها في أداء عملها, إلى أن أصبحت الآن أعدادها بالمئات.

وأعرب عن سعادته بمشاركة السيدات في العمل الخيري في منطقة تبوك ومحافظاتها مشيداً بوجود جمعيات خيرية وتخصصية بالمنطقة داعياً الجمعيات الخيرية بالمنطقة الى الحرص على تنفيذ مشاريعها بعد الأعداد الجيد لها من حيث دراسات الجدوى لتتمكن تلك الجمعيات من ايجاد دخل اضافي لخدمة مستفديها.