شكرا لقرائتكم خبر عن «تحفيظ المدينة»: انتهاء «وقف القرآن التعليمي».. وفتح القبول العام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حفل تخريج 290 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمدينة، والذي أقيم في المسجد النبوي الشريف، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وهنأ أمير المنطقة، الطلاب المكرمين على حفظ القرآن الكريم وأوصاهم بالأخذ بتعاليم القرآن، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه لما في ذلك من إبعادهم عن كل فكر منحرف ومتطرف.

كما شكر سموه أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين عنوا بتربية أبنائهم تربية قرآنية وترسيخ القيم السمحة في نفوسهم.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سليمان العبيد، اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بكتاب الله وسبل تيسير قراءته وحفظه وطبعه، معلنا انتهاء مشروع وقف القرآن التعليمي على أرض مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وهو مجمع تعليمي يحتوي على مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، مبينا أنه سيتم فتح القبول للدراسة فيه اعتباراً من العام الدراسي الجديد بإشراف وزارة التعليم.