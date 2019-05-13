شكرا لقرائتكم "تعليم قرطبة" يحدد ضوابط وشروط قبول الطلاب في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – سعد الغشام | منذ ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 13 مايو 2019 / 22:43

أعلن مكتب التعليم في قرطبة شرق الرياض (بنين)، عن مواعيد التسجيل الطلاب في المراحل التعليمية الثلاث، التي ستبدأ يوم الأربعاء 20 من شهر ذي الحجه المقبل ويستمر حتى الخميس 27 من شهر محرم المقبل.



وحدد المكتب لجنتان للتسجيل، وستكون الاولى في مقر متوسطة الحسن بن سفيان في حي الجنادرية، وتشمل الأحياء التابعة لهذه اللجنة، في كل من: النظيم، الجنادرية، والمعيزلية، والقادسية، والندوة، والشروق.

فيما تشمل اللجنة الثانية ومقرها متوسطة معاوية بن خديج في حي اليرموك، أحياء: اليرموك، واشبيليا، وقرطبة، والمؤنسية، والرمال، والخليج، والملك فيصل، والنهضة.

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وطالب مكتب التعليم في قرطبة، أولياء أمور الطلاب بإحضار متطلبات التسجيل، وتشمل حضور ولي أمر الطالب مع بطاقته الوطنية وصورة من دفتر العائلة للطالب المسجل، وأيضاً صورة من صك البيت أو عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، ورسم كروكي للمنزل، وصورة آخر شهاده للطالب.

وفيما يخص الطلاب غير السعوديين فحددت اللجنة ضوابط وشروط القبول التي تتضمن إقامة ولي الأمر ساريه المفعول، وكذلك إقامة الطالب سارية المفعول وتعريف من جهة العمل.

وحددت لجان القبول والتسجيل مواصفات الطلاب الذين يحق لهم التسجيل في الصف الأول، وتشمل ان يكون تاريخ ولادة الطالب 4-4-1435 وما قبله، أما الطالب الذي ميلاده 5-4-1435 إلى 6-7-1435 فيشترط ان يكون اجتياز مرحلة رياض الأطفال من روضة معتمده لمدة عام دراسي كامل.

وفي موضوع آخر، أعلنت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عن توافر وظائف شاغرة بمسمى حراس ومستخدمين ومستخدمات في الإدارة والمدارس التابعة لها والمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كلٍ من الجمش، والبجادية ونفي السر، على لائحة المستخدمين مرتبة 31 وبند الأجور فئة "أ" وفق الشروط والضوابط التي تشمل أن يكون المتقدم سعودياً ومتزوجاً ولا يقل عمره عن 35 عاماً لحراس مدارس البنات، وأن يكون مكملاً لعمر 18 عاماً للمستخدمين والمستخدمات و25 عاماً لحراس مدارس البنين، وأن يكون المتقدم ساكناً بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، وأن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية "ساعد"، وألا يكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات، وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف وأن يجتاز الكشف الطبي وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويستمر التسجيل حتى 24 من شهر رمضان الجاري.