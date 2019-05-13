الفيصل يشكر ولي العهد على دعمه ترميم تاريخية جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، برقية شكر وتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لتوجيهه بدعم مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى.

وقال الفيصل «أرفع لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة عامة ومحافظة جدة خاصة، أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمكم بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى لترميم مباني جدة التاريخية، وامتدادا للحفاظ على المكتسبات التاريخية، والحضارية للمملكة».

وأكد أمير المنطقة أن هذا الدعم من ولي العهد يأتي للحفاظ على مباني جدة التاريخية، وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية في بلادنا الغالية، ويعكس اهتمام حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمسيرة التطور والنماء في جميع المجالات.