280 طفلا من ذوي الهمم يشاركون في ليالي الخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مهرجان ليالي الخير الرمضانية، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، ويستمر لمدة 19 يوما في المركز الثقافي للمؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية، مجموعة من المهارات المتعددة للأطفال في الجوانب التعليمية والترفيهية والمعرفية.

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وأوضحت مشرفة ركن أصحاب الهمم المختص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بشرى العباسي أن خيمة حكاية تحتوي على أركان تعليمية وترفيهية تهدف إلى تنمية المهارات المعرفية الحركية والعناية بالذات، والتعلم بالرسم، إضافة إلى التنفيس وتفريغ الطاقة الإيجابية لدى الأطفال، حيث بلغ متوسط حضور أصحاب الهمم فيه إلى 280 مستفيدا منذ انطلاقة المهرجان.

من جانبها، أفادت مشرفة ركن الأفلام الهادفة فداء العنزي بأن الركن شهد إقبالا كبيرا من الزوار، بلغ نحو 250 طفلا، حيث يقدم أفلاما قصيرة عن القيم الأخلاقية التي تسهم في توسع مدارك الطفل، وتطرح التساؤلات.

يذكر أن المهرجان يهدف إلى إحياء ليالي رمضان بالعديد من الأركان المتنوعة والفعاليات المشوقة التي روعي في اختيارها ملاءمتها مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، إضافة إلى استعراض للأكلات الشعبية الرمضانية المختلفة.