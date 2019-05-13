بدء القبول بجامعة جازان 16 شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أنه سيجري فتح بوابة القبول الالكترونية الأربعاء 16 شوال المقبل، ويستمر إلى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون الاثنين 5 ذي القعدة، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الالكترونية، علما أن آخر موعد لتأكيد القبول هو 10 ذي القعدة.

وأضاف أن القبول سيكون الكترونيا ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثا جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كل المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.