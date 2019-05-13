استهداف الناقلات يهبط بأسواق الخليج ويقفز بأسعار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض تعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات، أجواء توتر في منطقة الشرق الأوسط، دفعت إلى تسجيل أسواق الأسهم الخليجية تراجعات حادة في تعاملات أمس، فيما صعدت أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، إضافة إلى القلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55%، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32%، وسوق دبي المالي 3.97%. وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37%.

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وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس عند 8367 نقطة متراجعا 308 نقاط، مسجلا أدنى إغلاق في 4 أشهر، وأكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ أكتوبر 2018، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال.

ورغم أنه لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، إلا أن هذا الهجوم دفع أسعار النفط للارتفاع وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.73 دولارا للبرميل، مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.