رئيس الفلبين لابنته: السياسة ستدمرك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ابنته الكبرى من الترشح للرئاسة في عام 2022، حيث قال إن تلك الوظيفة سوف تدمرها.

واكتسبت ساره دوتيرتي، عمدة مدينة دافاو التي ينحدر منها دوتيرتي، والواقعة في إقليم مينداناو جنوب البلاد، مكانة بارزة، لتكون من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولم تؤكد العمدة خططها، ولكنها شكلت ائتلافا سياسيا صادق على 13 مرشحا لمجلس الشيوخ في الانتخابات التي أجريت أمس.

وقال دوتيرتي للصحفيين بعد الإدلاء بصوته «أنا أحذرك علنا يا إنداي،»الاسم المحبب لابنته ساره»، وأضاف أن «الرئاسة لن تعلمك، إنها ستدمرك فقط».