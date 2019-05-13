54 امرأة وطفلا تحرروا من بوكوحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لاجوس أعلن الجيش النيجيري أن جنوده أنقذوا 54 امرأة وطفلا من أيدي جماعة بوكوحرام الإرهابية. وقال المتحدث العسكري ساجير موسى في بيان: إنه تم تحرير الأسرى خلال عملية لمكافحة الإرهاب في قريتي «مالاسوا» و»ياجا موني» في ولاية بورنو شمال شرق البلاد مطلع الأسبوع. ومن بين الذين تم إنقاذهم 29 امرأة و25 صبيا وفتاة، وأضاف أن الإرهابيين فروا من القريتين قبل وصول القوات.



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