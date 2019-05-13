ضبط 67 منشأة غذائية مخالفة في الجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت جولات رقابية وتفتيشية لبلدية الجبيل ضمن حملة الرقابة التي تستهدف الباعة الجائلين والمنشآت الغذائية عن إغلاق 67 منشأة غذائية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الدويش أن الجولات الرقابية شملت المطاعم والكافتيريات ومحال إعداد المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات ومحال الجزارة والمطابخ، وذلك للحد من ظاهرة التسمم الغذائي في شهر رمضان الكريم والقضاء عليها، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والبلدية، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية للتأكد مما يقدم ومن مدى تطبيق الاشتراطات الرقابية والصحية.

من جانب آخر أكملت بلدية محافظة رأس تنورة ممثلة بإدارة الخدمات، خطة أعمال النظافة والزراعة التي تضمنت غسيل الجوامع ونظافة وزراعة مخيم إفطار صائم وتزويد المخيم بالحاويات الكبيرة بهدف الوصول إلى أعلى معدلات النظافة والإصحاح البيئي.

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وقال رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر السبيعي إن الخطة التشغيلية المعتمدة تهدف إلى راحة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أن البلدية تكثف جهودها الإشراقية على مدار الساعة للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولا بأول.

نتائج الجولات في الجبيل:

• تحرير 283 مخالفة

• ضبط 420 كجم مواد غذائية منتهية ومجهولة المصدر

• مصادرة وإتلاف 325 كجم لحوم أبقار وأغنام غير صالحة.