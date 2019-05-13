إتلاف 160 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بأملج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أملج أتلفت بلدية محافظة أملج في الأسبوع الأول من رمضان 160 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت 7 منشآت متعلقة بالصحة العامة، ضمن «حملة الرقابة البلدية» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتزامن مع حلول رمضان المبارك، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.



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