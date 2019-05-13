6 جسور مشاة ومواقع للحاويات الذكية للاستثمار في الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
طرحت أمانة المنطقة الشرقية عددا من مواقع جسور المشاة للاستثمار في حاضرة الدمام، وذلك ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية والخدمية.
وأكد وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أنه تم تخصيص الجسرين المقامين على طريق الملك فهد والجسر القائم أمام سوق الخضار المركزي بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز في مدينة الدمام، إضافة إلى تخصيص جسر المشاة بطريق الملك عبدالعزيز، وجسري المشاة بطريق خادم الحرمين، في محافظة الخبر للاستثمار، وذلك بطرحها كمزايدة عامة.
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