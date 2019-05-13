أسورة ذكية تدل المعتمرين على الأماكن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعكف اللجنة الوطنية للحج والعمرة على الارتقاء بخدمات قطاع العمرة من خلال اتباع معايير عالمية، منها تفعيل الأسورة الذكية التي تحمل معلومات المعتمر ومقر إقامته وخرائط يستدل بها على المواقع أثناء رحلة العمرة.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد بن بادي لـ»مكة»، أن الأسورة الذكية تعطى للمعتمر فور وصوله أرض المملكة، حيث تحتوي على كل بياناته وتنقلاته، إضافة إلى خرائط للاستدلال على مقر سكنه والمستشفيات والمراكز الطبية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما أن بإمكانه التواصل المباشر مع رقم الطوارئ، منوها إلى أن اللجنة تتواصل مع إحدى الشركات الصينية لإعطائها مواصفات الأسورة والبدء في تنفيذها.

وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع حلول عدة لعفش المعتمرين الذي يمثل عبئا كبيرا لهم أثناء رحلة العمرة، منها التعاقد مع إحدى شركات النقل كالبريد السعودي لنقل العفش من المنافذ البرية أوالجوية أوالبحرية إلى مقار سكن المعتمرين، أو الاستعانة بشاحنات من خلال فريق متخصص في النقل.

وقال «إن اللجنة تعمل حاليا على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة للبدء في تأسيس شركة مساهمة محصورة في قطاع العمرة، لتقديم أرقى الخدمات المتميزة في استقبال وتوديع المعتمرين من المنافذ الجوية والبرية والبحرية كافة، تليق بالمعتمرين من جميع النواحي، إضافة إلى إثراء تجربة المعتمر».

ولفت إلى أن اللجنة أجرت دراسة شاملة لدى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وذلك لمواكبة التطور السريع في صناعة العمرة بما يتوافق مع تحقيق رؤية 2030، والذي تقرر بعد الانتهاء من الدراسة وبعد اجتماعات موسعة توصلت إلى أنه لا بد من وجود شركة ذات خبرات عالية وإداريين وموظفين من الشباب والشابات السعوديين، يدربون وفق أعلى المعايير للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تعكس الرؤية الحقيقية عن الضيافة المميزة التي يتمتع بها الشعب السعودي، خاصة وأنه يمتاز بحبه وشغفه لخدمة ضيوف الرحمن واحتساب الأجر من الله، مشيرا إلى أنه سيكون هناك فريق عمل متخصص ذو كفاءة عالية لإرشاد التائهين بالمنطقة المركزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن فريق متخصص في عمليات الإسعافات الأولية، لتقديم أفضل خدمات الإسعاف ونقل المرضى ومتابعة حالاتهم في المستشفيات لحين مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.

وذكر أن الشركة ستقدم مجموعة من الخدمات، كما سيكون هناك فريق متخصص لتلقي الشكاوى وحالات الطوارئ على مدار الساعة، مزودين بأجهزة لاسلكية وسيارات قولف، لافتا إلى أنه سيقام معهد متخصص لتدريب الكوادر البشرية كافة على حسن الاستقبال والضيافة العريقة المتأصلة منذ عهد الأجداد في خدمة ضيوف الرحمن وتوريث ذلك للأجيال القادمة.

خدمات ستقدمها شركة العمرة:

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- متابعة الوفيات بجميع المستشفيات

- الحصول على التراخيص لمن توافق أسرهم على دفنهم داخل المملكة

- ترحيل الجثمان لبلده في حالة رغبة أسرة المتوفي في ذلك

- تخصيص فريق لتلقي الشكاوى وحالات الطوارئ على مدار الساعة

- سيارات قولف لنقل كبار السن وحالات الطوارئ بالمنطقة المركزية

الأسورة تحتوي على:

- بيانات المعتمر

- خرائط عن سكنه وأماكن تلقي العلاج

- أرقام للاتصال بمركز الطوارئ