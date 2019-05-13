جامعة الملك فيصل تدعم 30 بحثا علميا بـ8 ملايين ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

وافق مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي أمس على دعم 30 بحثا علميا بقيمة إجمالية تفوق 8 ملايين ريال، وذلك ضمن مسار المجموعات البحثية في دورتها الثانية للعام الجامعي 1439هـ /1440.

وأكد الدكتور العوهلي أهمية ما تقدمه إدارة الجامعة من جهود ترمي إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي بما يحقق من رفع تصنيف الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين.

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وأبان أن الجامعة تزخر بكفاءات وطنية ودولية متخصصة، وإمكانات وتجهيزات حديثة، مبينا أن الجامعة اتجهت أخيرا نحو التخطيط الاستراتيجي الشمولي المستمد من خطط التحول الوطني، لتسهم في الوصول إلى مستهدف رؤية 2030 من خلال خلق منظومة مستدامة تضم البحث، والتطوير، والقياس، والتصنيع الغذائي.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج أن هذا الدعم يأتي في ضوء ما تحقق من إنجازات متميزة في الدورة الأولى، والتي تمثلت في نشر 36 بحثا علميا حتى الآن في المجلات العالمية، وذلك من خلال 14 مجموعة بحثية.

الدعم المالي والمعنوي للباحثين يشمل: