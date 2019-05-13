المسجد النبوي ينظم 17 درسا علميا يوميا في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

تنظم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي 17 درسا علميا بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك خدمة للزائرين وطلبة العلم، في فترات مختلفة على مدار اليوم، وعملت وحدة شؤون التدريس بإعداد جداول الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية وتجهيز المواقع المخصصة لها في أروقة المسجد النبوي، وذلك بحسب ما أوضحه مدير الإدارة عبدالله الحنيني.

وأوضح أن الإدارة وفرت عددا من المرشدين للإجابة عن أسئلة الزائرين، وتوجيههم عبر الاتصال من الهواتف الموزعة في مداخل المسجد النبوي، ويجيب عليها عدد من المشايخ المعتمدين، إضافة إلى استقطاب 20 مترجما لترجمة استفسارات الناطقين بغير العربية، مبينا أن وحدة المحتوى تعد وتعتمد محتويات عدة لموسم شهر رمضان المبارك، لنشرها عبر وسائل التواصل، ومنها الرسائل النصية والشاشات الالكترونية الموزعة بأجزاء متفرقة من المسجد النبوي وساحاته وجميع المرافق والمواقف، بنحو (142) شاشة لتوعية وتوجيه قاصدي المسجد النبوي.

إسهامات الإدارة:

- توعية الزائرين وتوجيههم

- توفير الكتيبات التوعوية

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- توفير المطويات الإرشادية

عن الكتيبات والمطويات:

- توزيع نحو 12,863 من الكتب والمجلدات والحقائب والمطويات خلال اليوم الواحد

- توزيع الكتب والمجلدات الخاصة بالأئمة والخطباء في الجهة الغربية

- توزيع الكتيبات الكترونيا بلغات عدة من خلال (4) شاشات

- يستطيع الزائر من خلال الشاشات الالكترونية نسخ الكتيبات عبر رمز (QR) على الهاتف