37 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حجز مركز صحة 937 نحو 41,895 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 9686 بلاغا، وأنهى إجراء 294 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

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وأوضحت وزارة الصحة أن المركز قدم 37,331 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة إليه 142,310 مكالمات، وبلغ عدد الاستفسارات 53,104 استفسارات.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة، وكذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة، ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد المركز أحد أهم المبادرات في الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم (937) من جميع أنحاء المملكة، إذ يعتمد المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يكون تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.