السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي خدمة إصدار رخص المباني السريعة بأمانة العاصمة المقدسة لتحفيز تقنية البناء الحديث، وهي من المبادرات الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وسلم أول رخصة بناء لأحد المواطنين بمحافظة الجموم ضمن المخطط المعتمد بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وشدد القصبي خلال زيارته مقر الأمانة أمس، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وقيادات الأمانة، على أهمية مواكبة التقنية الحديثة وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، من خلال عرض الفرص الاستثمارية، عادا مشاركة الجميع جزءا أساسيا لحل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوها إلى أهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية، مطالبا بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها والعمل على تحقيق المكاسب السريعة، وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار الإبداعية والعمل على تبنيها وتنفيذها، من أجل تقديم خدمات بلدية راقية لساكني أم القرى و قاصديها.

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واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة، مستعرضا في لقاء مفتوح بمسرح الأمانة مع المنسوبين، مكانة مكة المكرمة وقدسيتها وما لها من أهمية في نفوس المسلمين، مما يتطلب استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود وتسخير كل الإمكانات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام، ومتابعة الأعمال البلدية بدقة، وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

واستعرض بعض المستجدات والتحديات التي واجهتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشددا على أهمية تكاتف الجهود والرفع بجميع الاحتياجات المطلوبة للوزارة، لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

وألمح إلى المنجزات التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية والمدارس والمستشفيات الكترونيا، ومراجعة اللوائح البلدية وتحديثها، وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها.