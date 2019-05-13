إغلاق معملين مخالفين للمعجنات والسمبوسة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف - الطائف

أغلقت أمانة الطائف ممثلة في الفرق الميدانية والجهات الرقابية خلال حملات ميدانية مكثفة معملين مخالفين، لتجهيز المعجنات والسمبوسة، حيث تخصص المعمل الأول في إعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية بحي نخب، واتضح أنه غير مرخص ولا يطبق الاشتراطات الصحية، وعلى الفور جرى إغلاقه والتحفظ على الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حاليا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، مبينة أن خطة الرقابة الموسمية حققت نتائج إيجابية وسريعة نظرا للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة».

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كما رصد مراقبو الأمانة معملا آخر مخالفا لإعداد رقائق السمبوسة في حي السلامة، وتبين أنه يعمل به عشرات العمالة دون التزام بالاشتراطات الصحية، وعلى الفور أغلق، وتم التحفظ على المضبوطات التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وأوضحت الأمانة أنها رصدت عددا من المخالفات، حيث إن المعمل لا توجد له لوحة تشير لنشاطه، إلى جانب تدني مستوى النظافة ووجود 20 عاملا يعملون دون قفازات واقية بأياديهم و14 عاملا يمارسون العمل دون التقيد بالزي الرسمي، و29 عاملا لا يحملون شهادات صحية، إضافة إلى افتقار المنشأة للاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط.

وأكدت الأمانة أنها ستطبق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال رمضان في تحقيق مكاسب سريعة للبعض على حساب المستهلك، مشيرة إلى أن غرفة العمليات والرقم الموحد للبلاغات تستقبل كل الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة لنقلها لفرق العمل الميدانية التي تباشر البلاغات ومعالجتها.