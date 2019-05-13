جامعة الملك فيصل تدعم 30 مجموعة بحثية علمية بـ 8 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

وافق مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي على دعم 30 مجموعة بحثية بقيمة 8 ملايين ريال، وذلك ضمن مسار المجموعات البحثية في دورتها الثانية للعام الجامعي 1439 - 1440هـ، مشيرا إلى أن جهود الجامعة ترمي إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة، بما يحقق رفع تصنيف الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة.

وأضاف "يأتي ذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورا على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية، مما يسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي".

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن الهجهوج، أن ذلك الدعم يأتي في ضوء ما تحقق من إنجازات متميزة في الدورة الأولى للمسار، والتي تمثلت في نشر 36 بحثا علميا حتى الآن في المجلات العالمية المرموقة، ومن خلال 14 مجموعة بحثية، مبينا أنه من المتوقع أن يزداد عدد الأبحاث المنشورة خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، نظرا للإقبال الكبير من قبل الباحثين ضمن هذا المسار الذي شهد نجاحا ملموسا.

وبين عميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصيخان، أن العمادة تقدم دعما ماليا ومعنويا لجميع منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلبة دراسات عليا عبر عدد من المسارات البحثية المتنوعة، تعزيزا ورفعة لكمية وجودة المخرجات البحثية للجامعة.

المسارات البحثية التي تدعمها الجامعة:

1- مسار الأبحاث السنوية

2- مسار الأبحاث المستكتبة

Advertisements

3- أبحاث طلبة الدراسات العليا

4- أبحاث المراكز البحثية

5- أبحاث الكتب والتأليف والترجمة

6- أبحاث طلاب المرحلة الجامعية

7- أبحاث ناشر

8- مسار أبحاث رائد

9- مسار أبحاث المجموعات البحثية

10- مسار براءة الاختراع