«التعليم» تعتمد برنامج «استهداف» لنيل الماجستير من جامعات عالمية

اعتمدت وزارة التعليم برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف»، للتأهيل للحصول على الماجستير من أفضل الجامعات العالمية في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن استحداث برنامج «استهداف»، يأتي ضمن توجهات الوزارة لرفع مستوى الكفاءة المهنية بقطاع التعليم العام؛ تحقيقًا لأهداف رؤية «المملكة 2030»؛ حيث يتضمن البرنامج 120 مقعدًا للابتعاث بواقع 60 مقعدًا للمعلمين و60 مقعدًا للمعلمات وذلك في 10 دول.

وتشمل الدول المشمولة بالبرنامج الولايات المتحدة« 25 مقعدًا»، وأستراليا وبريطانيا والصين بواقع «15 مقعدًا» لكل دولة، ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وهونج كونج وسنغافورا، بواقع عشرة مقاعد لكل منهم، يليهم وفنلندا ونيوزيلندا، بواقع عشرة مقاعد موزعة بالتساوي بين الدولتين .

وحددت وزارة التعليم ضوابط الالتحاق بالبرنامج وتتضمن ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية، سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارجها، وأن يكون المرشح من مواليد 1 / 1 / 1410هـ وما بعدها، وحاصلًا على معدل تراكمي (من 4 إلى ٥) أو (من 3 إلى 4) أو (من ٨٥ إلى ۱۰۰) في مؤهل البكالوريوس، وستكون المفاضلة وفقًا للمعدل الأعلى .

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وتشمل الشروط، أن يكون المرشح حاصلًا على 80% في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين)، وعلى درجة (4) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS)، على ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون صدر بحقه حكم تأديبي أو يكون طرفًا في قضية قائمة .

وتشمل الضوابط، أيضًا اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدني (۹۰) نقطة، وألا يكون المرشح سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس، علمًا أن القبول الجامعي سيكون وفق التخصصات المحددة، على أن يتقيد المرشح بالدراسة في نفس التخصص المرشح له، كما يلتزم بالدراسة في نفس الدولة والجامعة المرشح لها.

وأكدت الوزارة ضرورة رفع المرشح لسيرته الذاتية، متضمنة ما يتميز به وإنتاجه العلمي، مشددة على ضرورة رفع أسماء المرشحين للإيفاد عبر برنامج راسل في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس ۱۷ شوال 1440هـ .

ويحصل الملتحقون بالبرنامج على مزايا تتمثل في توفير القبول الجامعي لهم من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وابتعاثهم إلى أفضل الجامعات العالمية، والالتحاق ببرنامج مكثف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل السفر.