شملت مطاعم ومحلات بيع لحوم
أغلقت بلدية محافظة أملج، في الأسبوع الأول من حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها، سبع منشآت متعلقة بالصحة العامة.
يأتي ذلك مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك؛ بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية نفّذت خلال الأسبوع الماضي، نحو 242 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، نتج عنها إنذار 126 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، شملت مطاعم ومطابخ وكافتيريات وتموينات جملة وتجزئة ومحلات بيع اللحوم، وتم إتلاف 160 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، فيما نتج عن متابعة الباعة الجائلين رصد 25 بائعًا مخالفًا.
وأضاف غبان، أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت متنوعة، منها عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، مشيرًا إلى ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، داعيًا الجميع بالإبلاغ فورًا عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أملج تُغلق 7 منشآت مخالفة في أول أسابيع حملة الرقابة البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.