بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 6 آلاف و852 وجبة وسلة غذائية في اليمن

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ووزع المركز 800 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات الحكومية وهيئة مستشفى ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة وعلى الأيتام والأسر الفقيرة وعابري السبيل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وكذلك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع؛ إذ تم توزيع ألف و630 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات وعابري السبيل وعلى الأيتام والأسر الفقيرة.

كما قام المركز بتوزيع ألف و224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والفقراء في مدن جعار وزنجبار وخنفر التابعة لمحافظة أبين، فيما استفاد ألف و632 شخصًا من وجبات الإفطار الجاهزة من عابري السبيل وسكن الطلاب والمرضى في المستشفيات والنازحين في مخيم الجفينة وعمال الخدمات في محافظة مأرب.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1326 وجبة إفطار جاهزة في مخيم الميل للنازحين ونازحي مديرية بني حشيش، وعابري السبيل في محافظة مأرب.

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كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 240 سلة غذائية لأسر مرضى التوحد في محافظة عدن اليمنية، وذلك ضمن جهود تستهدف توزيع عشرة آلاف سلة غذائية للعديد من شرائح المجتمع في محافظة عدن ممن يعانون من أمراض الفشل الكلوي والسرطان والإعاقة بالإضافة إلى شريحة النازحين.

وسلم المركز الملك سلمان وزارة الصحة والسكان اليمنية سبع شاحنات تحتوي على أدوية الغسيل الكلوي؛ لتوزيعها على عدد من مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.

وقال وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم: يأتي هذا الدعم في ظل التبرع السابق الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لكل مراكز غسيل الكلى في الجمهورية اليمنية، مثنيًا على جهود المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في بلاده.

وتعمل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إيصال المساعدات للمحتاجين في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية لتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر في بلادهم.