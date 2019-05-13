غلق برنامج الماجستير بجامعة المجمعة يصدم طالبات الدراسات العليا

تعرضت نحو 40 طالبة من خريجات التمريض لحالة من الصدمة جرَّاء إيقاف جامعة المجمعة برنامج الماجستير، على الرغم من تقدمهن للبرنامج وفقًا لشروطه المحددة، وإجراء المقابلة الشخصية.

تعود التفاصيل إلى تقدم الطالبات اللائي تخرجن من مختلف جامعات المملكة؛ لاستكمال الدراسات العليا في جامعة المجمعة التي افتتحت برنامج تخصص الماجستير للتمريض للطالبات، وبالفعل تمت مطابقة وثائقهن بعد استيفائهن كافة الشروط المعلنة والانتهاء من المقابلات الشخصية.

وكانت المفاجأة التي تعرضت لها الطالبات، هي تلقيهن رسالة نصية من عمادة الدراسات العليا بالجامعة رسالة نصية تقول «أختي المتقدمة على برنامج ماجستير العلوم في التمريض نشكرك على تقديمك، ونفيدك أنه نظرًا لقلة عدد المتقدمين الذين استوفوا شروط القبول؛ فقد تقرر إيقاف فتح البرنامج».

الطالبات من جانبهن اعتبرن، القرار غير منصف، ومجحفًا بحقهن كونهن تكبدن الخسائر المادية والمعاناة النفسية، خلال مدة فتح البرنامج ورفع أوراقهن، وناشدن مدير جامعة المجمعة ووزير التعليم بالتدخل لإعادة فتح البرنامج؛ لاستكمال دراستهن العليا وتحقيق أحلامهن بالحصول على درجة الماجستير.