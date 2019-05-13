السعودية اليوم / مقر جمعية الكشافة يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

ما إن تدلفُ قدماك مقر جمعية الكشافة العربية

وأول ما يلفت نظرك لوحة تحمل المرسوم الملكي الكريم بإنشاء جمعية الكشافة عام 1381هـ بتوقيع الملك سعود - رحمه الله - ، وإلى جانبها النظام الأساسي واللائحة الداخلية الصادرة بموجب المرسوم الملكي نفسه.

كما تجد في ناحية أخرى صورة جماعية للمشاركين في أول معسكر كشفي أٌقيم لخدمة الحجاج عام 1382هـ في مشعر منى ، وإلى جانبها صورة لأول مشاركة كشفية في الجامبوريات الكشفية العالمية التي كتب تحتها أنها بالجامبوري الحادي عشر في اليونان عام 1383هـ ، وصورة لأول وحدة كشفية بالمدرسة الصولتية في مكة المكرمة ، وصورة لأعضاء أول مجلس إدارة تم تشكيله عام 1381هـ .

وفي أحد الممرات توزعت صور من مشاركة ولاة الأمر - حفظهم الله - حكام المملكة ودعمهم للحركة الكشفية ، ومنها صور للملك سعود - رحمه الله - خلال زياراته لمعهد الأنجال ، وصور للملوك فيصل وخالد وفهد - رحمهم الله - وهم يرعون التجمعات الكشفية الإسلامية التي عُقدت بمكة المكرمة خلال الفترة من عام 1384هـ إلى عام 1394هـ ، وصور للملك عبدالله - رحمه الله - خلال استقباله لرئيس صندوق التمويل الكشفي العالمي ملك السويد كارل جوستاف ، وخلال تقلده وسام زمالة بادن باول ، ووسام الذئب البرونزي ، إضافة إلى صور ترصد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استقباله للكشافة على المستويات العالمية أو العربية او المحلية كافة منذ أن كان أميراً للرياض ، ومن أبرزها استقباله لوفد الصداقة الكشفي الأمريكي بالرياض عام 1403هـ ، وصور من استقباله للمشاركين في اللقاء الرابع لرؤساء الجمعيات والهيئات الكشفية العربية المنعقد بالرياض عام 1408هـ ، واستقباله للمشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الــ 23 الذي استضافته الرياض عام 1422هـ ، ورعايته لحفل التكريم الكشفي الثالث عام 1428هـ ، وافتتاحه هو وملك السويد لمعرض السلام العالمي عام 1429هـ ، وتقلده لزمالة بادن باول في نفس العام ، واستقباله لملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي كارل جوستاف هذا العام ، إضافة الى صور من استقباله للكشافين في موسم الحج.

كما تزينت ممرات المبنى بأكثر من 1000 منديل كشفي تحكي أبرز المشاركات الكشفية العالمية والإقليمية والعربية والخليجية والمحلية منذ التأسيس ، إضافة إلى الدورات والدراسات والمخيمات التي نفذتها قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكذلك تطور الخرائط الإرشادية بالحج.

ويجد الزائر لمقر الجمعية صوراً للرؤساء الذين تناوبوا على مجلس إدارة الجمعية بدءاً من المجلس الأول الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ – رحمه الله – عام 1381هـ ، حتى الرئيس الحالي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

كما يجد الزائر كمّا من الهدايا التذكارية التي تلقتها الجمعية خلال مشاركاتها المتعددة ، إضافة إلى بعض الأعمال الفنية الكشفية الرمزية.

// انتهى //

22:53ت م

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الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسما إن تدلفُ قدماك مقر جمعية الكشافة العربية السعودية في شارع الخيال بحي الملز وسط العاصمة الرياض حتى تقف مذهولاً أمام ذلك التاريخ الذي توزع بين جنبات وردهات وأفنية وممرات المبنى في هيئة وثائق وأحياناً في هيئة صور وأحياناً أخرى في مناديل كشفية أو دروع تذكارية.وأول ما يلفت نظرك لوحة تحمل المرسوم الملكي الكريم بإنشاء جمعية الكشافة عام 1381هـ بتوقيع الملك سعود - رحمه الله - ، وإلى جانبها النظام الأساسي واللائحة الداخلية الصادرة بموجب المرسوم الملكي نفسه.كما تجد في ناحية أخرى صورة جماعية للمشاركين في أول معسكر كشفي أٌقيم لخدمة الحجاج عام 1382هـ في مشعر منى ، وإلى جانبها صورة لأول مشاركة كشفية في الجامبوريات الكشفية العالمية التي كتب تحتها أنها بالجامبوري الحادي عشر في اليونان عام 1383هـ ، وصورة لأول وحدة كشفية بالمدرسة الصولتية في مكة المكرمة ، وصورة لأعضاء أول مجلس إدارة تم تشكيله عام 1381هـ .وفي أحد الممرات توزعت صور من مشاركة ولاة الأمر - حفظهم الله - حكام المملكة ودعمهم للحركة الكشفية ، ومنها صور للملك سعود - رحمه الله - خلال زياراته لمعهد الأنجال ، وصور للملوك فيصل وخالد وفهد - رحمهم الله - وهم يرعون التجمعات الكشفية الإسلامية التي عُقدت بمكة المكرمة خلال الفترة من عام 1384هـ إلى عام 1394هـ ، وصور للملك عبدالله - رحمه الله - خلال استقباله لرئيس صندوق التمويل الكشفي العالمي ملك السويد كارل جوستاف ، وخلال تقلده وسام زمالة بادن باول ، ووسام الذئب البرونزي ، إضافة إلى صور ترصد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - استقباله للكشافة على المستويات العالمية أو العربية او المحلية كافة منذ أن كان أميراً للرياض ، ومن أبرزها استقباله لوفد الصداقة الكشفي الأمريكي بالرياض عام 1403هـ ، وصور من استقباله للمشاركين في اللقاء الرابع لرؤساء الجمعيات والهيئات الكشفية العربية المنعقد بالرياض عام 1408هـ ، واستقباله للمشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الــ 23 الذي استضافته الرياض عام 1422هـ ، ورعايته لحفل التكريم الكشفي الثالث عام 1428هـ ، وافتتاحه هو وملك السويد لمعرض السلام العالمي عام 1429هـ ، وتقلده لزمالة بادن باول في نفس العام ، واستقباله لملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي كارل جوستاف هذا العام ، إضافة الى صور من استقباله للكشافين في موسم الحج.كما تزينت ممرات المبنى بأكثر من 1000 منديل كشفي تحكي أبرز المشاركات الكشفية العالمية والإقليمية والعربية والخليجية والمحلية منذ التأسيس ، إضافة إلى الدورات والدراسات والمخيمات التي نفذتها قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وكذلك تطور الخرائط الإرشادية بالحج.ويجد الزائر لمقر الجمعية صوراً للرؤساء الذين تناوبوا على مجلس إدارة الجمعية بدءاً من المجلس الأول الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ – رحمه الله – عام 1381هـ ، حتى الرئيس الحالي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.كما يجد الزائر كمّا من الهدايا التذكارية التي تلقتها الجمعية خلال مشاركاتها المتعددة ، إضافة إلى بعض الأعمال الفنية الكشفية الرمزية.// انتهى //22:53ت م0227

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