السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية إلى اسكتلندا يقدم درساً عن أحكام الصيام في جامع خادم الحرمين الشريفين



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية في عاصمة اسكتلندا أدنبرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المرشد درساً عن أحكام الصيام وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا الدرس ضمن برنامج الإمامة بالخارج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 35 دولة حول العالم، لأداء صلاتي التراويح والقيام وتعليم الناس أمور دينهم بالعقيدة الوسطية المعتدلة.

وتناول الشيخ خلال الدرس ما يهم المسلمين هناك من الأحكام المتعلقة بالصيام، مستدلاً ببعض الآيات والأحاديث في ذلك، وقد تُرجم هذا الدرس للغة الإنجليزية من قبل الطلاب السعوديين المبتعثين في أدنبرة .

ويقيم الجامع مائدة إفطار للصائمين في خيمة خارجية يحضرها جمع كبير من الجاليات الإسلامية المقيمة فيها.

وأبدى الحاضرون سرورهم وحرصهم على تعلم أحكام الدين والسؤال عما يهمهم، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

22:12ت م

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